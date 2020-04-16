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Лісові пожежі у Житомирській області: вогонь наближається до села

Новини » Надзвичайні події     16.04.2020 - 17:50
Лісові пожежі у Житомирській області: вогонь наближається до села
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Сильний вітер погіршує пожежну ситуацію

У Житомирській області лісова пожежа, яка сталася через підпал сухостою, наближається до села Рудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними служби, станом на 15:00 на території області в екосистемах вже зареєстровано десятки пожеж. Сильний вітер ускладнює гасіння пожеж. Пориви вітру досягають 22 метрів на секунду.

Зазначається, що у Житомирі рятувальники гасять лісову пожежу неподалік житлового сектору в районі Мальованки. А поблизу села Рудня лісова пожежа сталася через підпал сухостою. Наразі рятувальники намагаються відвести полум'я від населеного пункту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чорнобильській зоні відчуження знову спалахнула лісова пожежа. Причиною відновлення вогню став сильний вітер. Пожежники намагаються утримати тліючі осередки від роздування пожежі.

Як писало РБК-Україна, лісова пожежа в Чорнобильській зоні відчуження була ліквідована вчора, 15 квітня. Вогонь доходив до Прип’яті та Чорнобиля. У ДСНС зазначали, що ситуація там під повним контролем.

Рятувальники повідомили про ситуацію із гасінням вогню в Чорнобилі
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