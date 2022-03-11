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У Луганській області росіяни втекли та залишили трофеї українським захисникам (фото)

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Луганська область, П'ятниця 11 березня 2022 15:21
У Луганській області росіяни втекли та залишили трофеї українським захисникам (фото) У Луганській області російські військові залишили трофеї (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Тетяна Самарук

Росія вже 16-й день нападає на Україну. Однак, все частіше наляканий ворог продовжує відступати, залишаючи за собою Z-трофеї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

У Луганській області російські військові втекли від українських прикордонників та військовослужбовців Збройних Сил України.

Також ворог залишив захисникам України трофейний ГАЗ-66, завантажений гранатами та набоями та зенітну установку.

"Набої й гранати ми постараємося повернути, але не у той спосіб, який ворогові сподобається", - йдеться у повідомленні.

Також українські військові й далі продовжують чистити українську землю від ворога.

У Луганській області росіяни втекли та залишили трофеї українським захисникам (фото)У Луганській області росіяни втекли та залишили трофеї українським захисникам (фото)У Луганській області росіяни втекли та залишили трофеї українським захисникам (фото)У Луганській області росіяни втекли та залишили трофеї українським захисникам (фото)

У Луганській області російські військові втекли та залишили техніку (facebook.com/DPSUkraine)

Раніше ми повідомляли, що українські військові показали нові трофеї від окупанта в Сумській області.

Також ми писали, що під Києвом українські військові показали нову "колекцію" трофеїв від окупанта.

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