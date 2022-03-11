У Луганській області росіяни втекли та залишили трофеї українським захисникам (фото)

Росія вже 16-й день нападає на Україну. Однак, все частіше наляканий ворог продовжує відступати, залишаючи за собою Z-трофеї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

У Луганській області російські військові втекли від українських прикордонників та військовослужбовців Збройних Сил України.

Також ворог залишив захисникам України трофейний ГАЗ-66, завантажений гранатами та набоями та зенітну установку.

"Набої й гранати ми постараємося повернути, але не у той спосіб, який ворогові сподобається", - йдеться у повідомленні.

Також українські військові й далі продовжують чистити українську землю від ворога.

У Луганській області російські військові втекли та залишили техніку (facebook.com/DPSUkraine)