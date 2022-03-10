Під Києвом українські військові показали нову "колекцію" трофеїв від окупанта (відео)

У селі Мокрець Київської області українські військові знешкодили окупантів у бою та показали нові трофеї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

Зокрема, в результаті бою українська армія знищила ворожу техніку та отримала трофеї.

Раніше ми повідомляли, що у Чернігівській області українські бійці відбили у окупантів 10 танків та ЗРК.

Також ми писали, що українські військові в спецоперації захопили російський "Панцир".

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