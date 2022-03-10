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Під Києвом українські військові показали нову "колекцію" трофеїв від окупанта (відео)

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Київська область, Четвер 10 березня 2022 21:45
Під Києвом українські військові показали нову "колекцію" трофеїв від окупанта (відео) Російський танк Т-72
Автор: Тетяна Самарук

У селі Мокрець Київської області українські військові знешкодили окупантів у бою та показали нові трофеї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

Зокрема, в результаті бою українська армія знищила ворожу техніку та отримала трофеї.

Російські окупанти втратили 3 танки, ЗРК "Тор" і 2 МТЛБ.

Також українські військові взяли трофеї:

  • 7 танків Т-72;
  • 1 БРМ.


Раніше ми повідомляли, що у Чернігівській області українські бійці відбили у окупантів 10 танків та ЗРК.

Також ми писали, що українські військові в спецоперації захопили російський "Панцир".

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