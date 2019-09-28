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В Житомирській області сталося ДТП, загинула пенсіонерка

Новини » Надзвичайні події    28.09.2019 - 14:36
В Житомирській області сталося ДТП, загинула пенсіонерка
Ілюстративне фото (РБК - Україна)

Жінка переходила дорогу в недозволеному місці

У п'ятницю ввечері, 27 вересня, в селі Романівка Житомирської області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої загинула пенсіонерка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За даними правоохоронців, 39-річний водій автомобіля "ВАЗ-2103", збив місцеву жительку, яка переходила дорогу в невстановленому для цього місці. 76-річна пенсіонерка отримала несумісні з життям тілесні ушкодження.

Обставини події ще з'ясовуються. Відкрито кримінальне провадження за ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Нагадаємо, раніше В Житомирі суд заарештував водія вантажівки, причетного до смертельного ДТП, в якому загинули 9 осіб. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в ніч на 28 вересня, на парковці ТРЦ Lavina група людей вирішила влаштувати перегони. До них приєднався водій Volkswagen, який згодом скоїв ДТП, в результаті якого постраждали дві жінки і власники трьох автомобілів. За повідомленнями очевидців, водій перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Крім цього, 27 вересня у Тернополі на дамбі збили мотоцикліста. В результаті аварії загинув 17-річний хлопець та госпіталізований 20-річний. Мотоцикл з водієм і пасажиром пролетів майже 120 метрів після зіткнення.

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