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В Житомирі суд заарештував водія вантажівки, причетного до смертельного ДТП

Новини » Надзвичайні події    24.09.2019 - 18:45
В Житомирі суд заарештував водія вантажівки, причетного до смертельного ДТП
Фото: місце ДТП (mvs.gov.ua)

У результаті ДТП загинули 9 осіб

У Житомирі суд заарештував водія вантажівки, причетного до дорожньо-транспортної пригоди в Новоград-Волинському, в результаті якої загинули 9 осіб. Про це повідомляють в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

За повідомленням поліції, відповідне рішення було прийнято 24 вересня Корольовським районним судом.

"Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави", - йдеться в повідомленні.

Водія звинувачують у порушенні ч. 3 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Нагадаємо, ДТП сталося в Новоград-Волинському районі в селі Пилиповичі сталося зіткнення вантажного автомобіля з автобусом, внаслідок чого загинуло 9 осіб і 10 осіб були травмовані.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Одесі заарештували винуватця ДТП в Одеській області, в результаті якої загинули 9 осіб.

Раніше президент України Володимир Зеленський доручив взяти на контроль розслідування смертельних ДТП в Житомирській та Одеській областях.

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