В Житомирской области произошло ДТП, погибла пенсионерка

Иллюстративное фото (РБК- Украина)

Женщина переходила дорогу в неположенном месте

В пятницу вечером, 27 сентября, в селе Романовка Житомирской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибла пенсионерка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По данным правоохранителей, 39-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2103", сбил местную жительницу, которая переходила дорогу в неустановленном для этого месте. 76-летняя пенсионерка получила несовместимые с жизнью телесные повреждения.

Обстоятельства происшествия еще выясняются. Открыто уголовное производства по ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Напомним, ранее В Житомире суд арестовал водителя грузовика, причастного к смертельному ДТП, в котором погибли 9 человек. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в ночь на 28 сентября, на парковке ТРЦ Lavina группа людей решила устроить гонки. К ним присоединился водитель Volkswagen, который впоследствии совершил ДТП, в результате которого пострадали две женщины и владельцы трех автомобилей. По сообщениям очевидцев, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме этого, 27 сентября в Тернополе на дамбе сбили мотоциклиста. В результате аварии погиб 17-летний парень и госпитализирован 20-летний. Мотоцикл с водителем и пассажиром пролетел почти 120 метров после столкновения.