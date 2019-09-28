У поліції повідомили деталі ДТП на парковці столичного ТРЦ

Фото з місця події (kiev.informator.ua)

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження

У поліції розповіли подробиці дорожньо-транспортної пригоди (ДТП), що стався на парковці столичного торгово-розважального центру Lavina. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу поліції Київської області.

За даними правоохоронців, 19-річний водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з припаркованими машинами Opel, Toyota і Fiat.

"В результаті дві жінки, які стояли біля одного з автомобілів, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані. Крім цього, в лікарні також доставили винуватця ДТП", - йдеться в повідомленні.

В поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють всі обставини і механізм цієї аварії.

Нагадаємо, в ніч на 28 вересня, на парковці ТРЦ Lavina група людей вирішила влаштувати перегони. До них приєднався водій Volkswagen, який згодом скоїв ДТП. За повідомленнями очевидців, водій перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Полтавської області сталося ДТП за участю чотирьох автомобілів, в результаті якого загинули і трамировались люди.