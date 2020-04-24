У Житомирській області триває гасіння пожеж

Наразі в Житомирській області локалізували пожежі у лісових масивах, однак рятувальники продовжують гасіння окремих осередків трав’яного настилу. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, наразі рятувальники надають допомогу працівникам лісових господарств, щодо гасіння окремих осередків тління трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини у Виступовицькому та Словечанському лісництвах.

Як зазначається, до гасіння залучено 686 людей та 99 одиниць техніки.

Нагадаємо, у Житомирській області 23 квітня, спалахнула нова лісова пожежа. Займання сталося у другій половині дня в Поясківському лісництві. Пожежа відразу ж набула загрозливих масштабів.

Раніше повідомлялося, що у Житомирській області було локалізовано всі осередки лісової пожежі. Вогнеборці локалізували останній осередок пожежі на території Виступовицького лісництва поблизу сіл Жолудівка та Журба.

Також за минулу добу в Чорнобильській зоні авіація скинула 236 т води, щоб зупинити поширення вогню, однак пожежі там ще тривають.