Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Раніше пара контактувала з жінкою, яка померла від вірусу

В Житомирській області з підозрою на коронавірус госпіталізовано подружню пару, яка раніше контактувала з померлою від вірусу жінкою. Про це в ході брифінгу повідомив начальник управління охорони здоров'я Житомирської ОДА Микола Суслик, передає РБК-Україна.

За його словами, пара з селища Брусилів в четвер, 19 березня, звернулася за медичною допомогою через погіршення стану здоров'я.

"Є випадок з Брусилова: двоє громадян, які контактували з померлою: вони 8 березня були в контакті. Про своє перебування в контакті не заявили. 10 числа захворіли, за медичною допомогою не зверталися, лікувалися самостійно. Сьогодні звернулися за допомогою, тому що стан погіршився: підвищилася температура, з'явилась задишка і кашель", - заявив він.

При цьому він додав, що зараз подружжя перевіряють на коронавірус.

Брифінг для надання оперативної інформації щодо ситуації по коронавірусу Опубліковано Житомирська ОДА Четвер, 19 березня 2020 р.

Нагадаємо, 13 березня в Україні підтвердили першу смерть від коронавірусу. Від вірусу померла 71-річна жителька Житомирської області, яка раніше повернулася з Польщі. Всього в Україні на сьогодні зареєстровано 16 випадків зараження.

Найбільша кількість випадків зараження коронавірусом в Україні зафіксовано в Чернівецькій області.