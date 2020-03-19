Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ранее пара контактировала с женщиной, которая умерла от вируса

В Житомирской области с подозрением на коронавирус госпитализировали супружескую пару, которая ранее контактировала с умершей от вируса женщиной. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, передает РБК-Украина.

По его словам, пара из поселка Брусилов в четверг, 19 марта, обратилась за медпомощью из-за ухудшения состояния здоровья.

"Есть случай по Брусилову: двое граждан, которые контактировали с умершей: они 8 марта были в контакте. О своем пребывании в контакте не заявили. 10 числа заболели, за медпомощью не обращались, лечились самостоятельно. Сегодня обратились за помощью, потому что состояние их ухудшилось: повысилась температура, появилась одышка и кашель", - заявил он.

При этом он добавил, что сейчас супругов проверяют на коронавирус.

Брифінг для надання оперативної інформації щодо ситуації по коронавірусу Опубліковано Житомирська ОДА Четвер, 19 березня 2020 р.

Напомним, 13 марта в Украине подтвердили первую смерть от коронавируса. От вируса умерла 71-летняя жительница Житомирской области, которая ранее вернулась из Польши. Всего в Украине на сегодня зарегистрировано 16 случаев заражения.

Наибольшее количество случаев заражения коронавирусом в Украине зафиксировано в Черновицкой области.