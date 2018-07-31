У Житомирській області офіцер випадково вистрелив у чергового військової частини

У Житомирській області офіцер військової частини поранив чергового

В одній із військових частин Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ), яка дислокується в Житомирській області, офіцер з необережності вистрелив у чергового частини. Про це у Facebook повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко.

За його словами, інцидент трапився ще 29 липня 2018 року. Військова прокуратура встановила, що офіцер перебував у добовому наряді як помічник чергового військової частини. Офіцер із закріпленого за ним пістолета Макарова зробив випадковий несанкціонований постріл.

"У результаті цього черговий по частині отримав тілесне ушкодження - вогнепальне поранення лівої ноги", - зазначив Лисенко.

Наступного дня, 30 липня 2018 року, до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за фактом порушення правил поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 414 Кримінального кодексу України).

"На даний час у кримінальному провадженні проводяться першочергові слідчі дії. Досудове розслідування здійснюється органами Національної поліції", - передали у прокуратурі.

Порушнику загрожує службове обмеження на строк до двох років або триманням у дисциплінарному батальйоні на той самий строк, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, 30 липня 2018 року стало відомо, що прокуратура Луганської області взяла на контроль хід розслідування кримінального провадження за фактом терористичного акту, під час якого загинули двоє українських військових.

Зокрема, у місцеву поліцію прийшло повідомлення, що поблизу села Кримське Новоайдарського району відбувся бій між військовослужбовцями 53-ї ОМБр та диверсійно-розвідувальною групою бойовиків так званої "ЛНР". Внаслідок бойового зіткнення загинули двоє бійців Збройних сил України.