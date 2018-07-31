В Житомирской области офицер случайно выстрелил в дежурного воинской части

В Житомирской области офицер воинской части ранил дежурного

В одной из воинских частей Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая дислоцируется в Житомирской области, офицер по неосторожности выстрелил в дежурного части. Об этом в Facebook сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

По его словам, инцидент произошел еще 29 июля 2018 года. Военная прокуратура установила, что офицер находился в суточном наряде в качестве помощника дежурного воинской части. Офицер из закрепленного за ним пистолета Макарова сделал случайный несанкционированный выстрел.

"В результате этого дежурный по части получил телесное повреждение - огнестрельное ранение левой ноги", - отметил Лысенко.

На следующий день, 30 июля 2018 года, в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения по факту нарушения правил обращения с оружием (ч. 1 ст. 414 Уголовного кодекса Украины).

"В настоящее время в уголовном производстве проводятся первоочередные следственные действия. Досудебное расследование осуществляется органами Национальной полиции", - передали в прокуратуре.

Нарушителю грозит служебное ограничение на срок до двух лет или держание в дисциплинарном батальоне на тот же срок, или лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, 30 июля 2018 года стало известно, что прокуратура Луганской области взяла на контроль ход расследования уголовного производства по факту террористического акта, во время которого погибли двое украинских военных.

В частности, в местную полицию пришло сообщение, что вблизи села Крымское Новоайдарского района состоялся бой между военнослужащими 53-й ОМБр и диверсионно-разведывательной группой боевиков так называемой "ЛНР". В результате боевого столкновения погибли двое бойцов Вооруженных сил Украины.