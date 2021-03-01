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У Запоріжжі побили депутата облради. Нападників було четверо

Новость на русском → Запоріжжя, Понеділок 01 березня 2021 12:13
У Запоріжжі побили депутата облради. Нападників було четверо Фото: Дмитро Майстр (facebook.com)
Автор: Анастасія Рокитна

У Запоріжжі напали на депутата обласної ради. Нападників було четверо, поліція встановлює їхнє місцезнаходження.

Про це повідомляє прес-служба поліції міста.

Видання "Depo.Запоріжжя" пише, що напали на депутата Дмитра Майстра.

Подія сталась зранку на вулиці Шкільній, четверо невідомих побили депутата обласної ради. На місце події виїхало керівництво поліції області та слідчо-оперативна група у повному складі.

За попередніми даними, нападників було четверо. Їх особи і місцезнаходження встановлюються.

Потерпілому надається медична допомога. Вирішується питання правової кваліфікації події. Причини та обставини інциденту встановлюються.

Місцеве видання пише, що Майстр - адвокат, був обраний до Запорізької облради на місцевих виборах у жовтні 2020 року від партії Володимира Буряка "Єднання".

Нагадаємо, раніше у Києві побили народного депутата Верховної Ради Олександра Юрченка.

Також РБК-Україна писало, що у Чернігові народний депутат влаштував бійку.

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