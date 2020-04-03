В Житомирській області чоловік з коронавірусом знаходиться у важкому стані

В Житомирській області заражений коронавірусом чоловік знаходиться у важкому стані. Про це повідомив начальник Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації Микола Суслик, передають місцеві ЗМІ.

За його словами, жителя Бердичева ввели в стан медикаментозного сну.

"Зараз пацієнт перебуває на штучній вентиляції легенів, сатурація достатня за рахунок обладнання, температура тіла дещо знизилася, але тримається. Зараз це стан коми", - повідомив Ховрах.

Він також додав, що чоловіка підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Нагадаємо, у Запорізькій області за добу виявили шість нових випадків коронавірусу. Всього в області зареєстровано 28 лабораторно підтверджених захворювань.

Крім того, в медичних закладах Чернівецької області станом на 3 квітня перебуває 101 пацієнт, у 48 з них підтверджено коронавірус, решта - з підозрою.

Додамо, що станом на ранок 3 квітня в Україні було офіційно підтверджено 942 випадку захворювання коронавірусом.