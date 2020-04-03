Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 3 квітня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Число інфікованих в Україні сягнуло майже 900

Темпи поширення коронавіруса в Україні ростуть з кожним днем. Загальна кількість інфікованих у країні людей на 3 квітня сягнула майже 900 осіб, а 20 випадків закінчилися летально. Детальніше про географію поширення коронавіруса, а також статистика Моз - у матеріалі РБК-Україна.

Статистика по областях на 3 квітня

Київ - 160 інфікованих. В столиці офіційне число інфікованих COVID-19 залишається найбільшим показником по Україні і на сьогоднішній день, за даними мерії, становить 161 людина. Перший випадок коронавіруса тут був зареєстрований 16 березня. А сьогодні зафіксована перша смерть – помер 70-річний чоловік. Також повідомляється, що за останню добу діагноз підтвердився у 27 чоловік: 19 чоловіків у віці від 22 до 70 років і 10 жінок у віці від 36 до 62 років.

Чернівецька область - 143 інфікованих (5 летальних). Коронавірус вперше був підтверджений в регіоні і в Україні 3 березня. 31 березня дві людини померли. За повідомленням ОДА, за останню добу коронавірусом заразилися 10 медпрацівників. Також повідомляється, що 5 осіб перебувають у реанімації у важкому стані.

Тернопільська область - 106 інфікованих (1 летальний випадок). Перше підтвердження коронавіруса було отримано 20 березня. А 25 березня зафіксовано смерть від COVID-19 в Монастырисском районі. Також інфекція підтвердилася у мера міста Монастириська Андрія Стара. За повідомленням ОДА, за останню добу в регіоні з'явилося ще 8 хворих.

Івано-Франківська область - 74 інфікованих (5 летальних випадки). Перший випадок інфікування в регіоні зафіксовано 19 березня у жінки, яка пізніше померла. 31 березня від коронавіруса померла жінка після пологів. Дитина почуває себе задовільно. В цей же день від COVID-19 померла 60-річна жінка. За повідомленням місцевих властей, 2 квітня в Івано-Франківську померла ще одна породілля з підозрою на коронавірус. Експрес-тести виявили більше сотні заражених.

Київська область - 64 інфікованих (3 летальних випадки). Перше зараження в Київській області було підтверджено 17 березня. Більше половини хворих лікується вдома. 29 березня померли двоє чоловіків. На сьогоднішній день коронавірус в області підозрюють у 258 осіб.

Черкаська область - 54 інфікованих. Тут вірус перший раз був виявлений 22 березня. Вогнище COVID-19 зафіксований в місті Кам'янка, де число хворих перевищило 20 осіб, з яких – 5 медиків. В місто обмежили в'їзд і виїзд.

Вінницька область - 51 інфікований. Перше підтвердження COVID-19 зафіксовано 25 березня. 27 березня у Вінниці захворіли 5 медиків. За повідомленням ОДА, станом на 2 квітня в області зареєстровано 133 підозри на коронавірус, в тому числі у чотирьох дітей.

Сумська область - 26 інфікованих (3 летальних випадки). Вперше інфекція була виявлена 25 березня у 78-річної жінки, яка померла в той же день. Найбільш кількість заражених людей – у Конотопському районі, де 31 березня померла друга жінка. У Сумах під час карантину звільнили майже півсотні медичних працівників місцевого пологового будинку.

Запорізька область - 19 інфікованих. Відразу 5 випадків зараження в регіоні були підтверджені 25 березня. Також повідомляється про одну видужала пацієнтці. За останню добу захворіло ще 6 осіб, всі вони перебувають в ізоляції.

Рівненська область - 19 інфікованих (3 летальних випадки). Інфікування COVID-19 перший раз було зафіксовано 27 березня у 9 жителів села Тинне, де пізніше померли три людини. Пізніше село було заблоковано. За повідомленням ОДА, на сьогодні 4 людини з коронавірусом у важкому стані перебувають в реанімації.

Одеська область - 14 інфікованих. Перший випадок інфікування був підтверджений 24 березня. За повідомленням ОДА, 2 квітня підтвердилися два нових випадки зараження – у чоловіка 1975 р. н. і у дівчини 200 р. Обидва інфікованих нещодавно повернулися з-за кордону.

Львівська область - 11 інфікованих. У регіоні перший випадок коронавіруса підтвердився 20 березня. За повідомленням місцевої ОДА, обласну інфекційну лікарню госпіталізовано 38 осіб з підозрою на COVID-19 , з них 5 – у важкому стані.

Дніпропетровська область - 10 інфікованих. Перше підтвердження коронавіруса в області було отримано 19 березня. За повідомленням ОДА, 2 квітня підтвердилися ще два випадки зараження в Кривому Розі і Новомосковську, а загальна кількість хворих зросла до 12.

Волинська область - 10 інфікованих. Перший випадок зараження в області підтвердився 25 березня у дитини. Також інфекція була виявлена у директора міської клінічної лікарні.

Донецька область - 6 7 інфікованих. Коронавірус в регіоні перший раз був підтверджений 18 березня у жителя Маріуполя.

Кіровоградська область - 7 інфікованих. Вперше зараження було виявлено 29 березня. Пізніше інфікування COVID-19 підтвердилося у Кропивницького та Долинському районі.

Житомирська область - 6 інфікованих (1 летальний випадок). Перший випадок в області був офіційно підтверджений 12 березня у мешканки Радомишля, яка померла на наступний день. За повідомленням ОДА, за останню добу ще один випадок коронавіруса виявлений у жительки Бердичева.

Хмельницька область - 6 інфікованих. Перший випадок зараження тут був підтверджений 27 березня. За повідомленням ОДА, контрольний PLR-тест однієї хворий показав негативний результат.

Полтавська область - 5 інфікований. В Полтавській області 27 березня був зафіксований перший випадок коронавіруса у 75-річної жительки Кременчука. За повідомленням ОДА, 2 квітня офіційно підтверджені ще 2 випадки зараження у 76-річної жінки та її 55-річної дочки.

Херсонська область - 4 інфікований (1 летальний випадок). Перший випадок зараження в області підтверджено 25 березня. Станом на 2 квітня зафіксовано ще три випадки, один з яких став летальним. У 68-річної медсестри Олешківської районної лікарні підтвердився COVID-19 після смерті. 130 медиків, які контактували з жінкою, відправлені в ізоляцію.

Луганська область - 3 інфікованих. Перший випадок зараження COVID-19 був підтверджений 25 березня. З 28 березня в регіоні діють обмеження на в'їзд.

Чернігівська область - 3 інфікованих. Перше інфікування тут зафіксовано 26 березня у жителя Борзнянського району. За даними місцевої ОДА, 31 березня був зафіксований третій випадок зараження.

Закарпатська область - 1 інфікований. У регіоні ситуація не змінилася. Перший офіційно підтверджений випадок інфікування COVID-19 зафіксовано 26 березня у 69-річної мешканки Мукачева.

Харківська область - 1 інфікований. Перший випадок COVID-19 було підтверджено 28 березня. За повідомленням ОДА, 2 квітня в Харкові з підозрою на коронавірус помер чоловік. Також у регіоні зафіксовано 15 підозр на коронавірус.

Миколаївська область – інфікованих немає. І це поки єдина область України, де інфекція офіційно не підтверджена. Станом на 2 квітня зафіксовано 10 осіб з підозрою на COVID-19.