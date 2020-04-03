В Україні кількість заражених коронавірусом наближається до 1000: список областей
Іллюстративне фото (РБК-Україна)
Найбільша кількість заражених у Києві - 180 випадків
В Україні кількість заражених коронавірусом наближається до 1000, найбільше випадків у Києві та Чернівецькій області. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
Зокрема, ситуація у найбільш заражених регіонах така:
- м. Київ - 180 випадків;
- Чернівецька область - 171 випадок;
- Тернопільська область - 114 випадків.
Ситуація в інших областях наступна:
- Вінницька область - 61 випадок;
- Волинська область - 10 випадків;
- Дніпропетровська область - 12 випадків;
- Донецька область - 8 випадків;
- Житомирська область - 6 випадків;
- Закарпатська область - 24 випадки;
- Запорізька область - 22 випадки;
- Івано -Франківська область - 81 випадок;
- Кіровоградська область - 15 випадків;
- Київська область - 70 випадків;
- Львівська область - 13 випадків;
- Луганська область - 3 випадки;
- Одеська область - 20 випадків;
- Полтавська область - 5 випадків;
- Рівненська область - 25 випадків;
- Сумська область - 30 випадків;
- Тернопільська область - 114 випадків;
- Харківська область - 1 випадок;
- Херсонська область - 4 випадки;
- Хмельницька область - 7 випадків;
- Чернівецька область - 171 випадок;
- Черкаська область - 55 випадків;
- Чернігівська область - 5 випадків.
Нагадаємо, найбільша кількість заражених коронавірусом за минулу добу була у Чернівецькій області та Києві.
Також у Тернопільській області підтвердили ще один летальний результат від коронавірусу COVID-19.
Зокрема у Рівненській області четверо пацієнтів з коронавірусом знаходяться в реанімації. У Рівненському обласному лабораторному центрі за допомогою ПЛР-тестів зараз перевіряють 24 підозри на COVID-19.