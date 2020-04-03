В Житомирской области мужчина с коронавирусом находится в тяжелом состоянии

В Житомирской области зараженный коронавирусом мужчина находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил начальник Управления здравоохранения областной государственной администрации Николай Суслик, передают местные СМИ.

По его словам, жителя Бердичева ввели в состояние медикаментозного сна.

"Сейчас пациент находится на искусственной вентиляции легких, сатурация достаточная за счет оборудования, температура тела несколько снизилась, но держится. Сейчас это состояние комы", - сообщил Суслик.

Он также добавил, что мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, в Запорожской области за сутки выявили шесть новых случаев коронавируса. Всего в области зарегистрировано 28 лабораторно подтвержденных заболеваний.

Кроме того, в медицинских учреждениях Черновицкой области по состоянию на 3 апреля находится 101 пациент, у 48 из них подтвержден коронавирус, остальные - с подозрением.

Добавим, что по состоянию на утро 3 апреля в Украине было официально подтверждено 942 случая заболевания коронавирусом.