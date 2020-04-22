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Названа ймовірна причина пожеж у Житомирській області

Новини » Надзвичайні події     22.04.2020 - 03:55
Названа ймовірна причина пожеж у Житомирській області
Фото: гасіння пожеж (dsns.gov.ua)

Вогонь могли викликати пошкоджені лінії електропередач

Однієї із причин масштабних пожеж, які виникли у Житомирській області, рятувальники називають пошкодження лінії електропередач. Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

Зокрема, попередньо вважається, що це через захаращеність лісів у другій та третій зоні відселення, де після аварії на Чорнобильській АЕС не проводилась вирубка дерев. Це стало причиною обвалу дерев на лінії електропередач.

"За попередньою оцінкою, комплексне очищення не проводилося більше 30 років... Одна із версій, що розглядається представниками ДСНС, правоохоронними органами та працівниками лісового господарства, - пошкодження електродротів через падіння дерева в густій ділянці лісу", - зазначив Бунечко.

Пожежі, які могли виникнути внаслідок цього, охопили вже понад 4300 гектарів лісу. А сильний вітер швидкістю 20-25 м/с, якого не було більше 10 років, сприяв швидкому поширенню вогню.

Бунечко додав, що наразі надається допомога громадянам, евакуйованим із зони лиха. Теплі речі та продукти волонтери передають з усієї України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рятувальники та поліція розглядають як основну версію пожеж у Чорнобильській зоні - малосніжну зиму та суху лісову підстилку.

Разом з тим, Національна поліція спільно зі Службою безпеки України вивчає всі випадки підпалів трави і ліси в країні для встановлення можливого взаємозв'язку між діями різних груп паліїв.

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