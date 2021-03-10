У Житомирській області через карантин скасували приміські поїзди: список рейсів
"Укрзалізниця" припинила курсування двох регіональних поїздів у Житомирській області і заборонила зупинки чотирьох поїздів в регіоні. Все із-за переходу області в "червону зону" карантину.
Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".
З 7 березня в Житомирській області зупинили рух поїздів Коростень - Вінниця - Коростень і Коростень - Житомир.
Також, з цієї ж дати заборонено зупинятися в межах області чотирьох поїздів:
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Київ - Жмеринка на станціях: Попільня, Бровки, Чернорудка;
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Жмеринка - Київ на станції: Билосилля, Чернорудка, Бровки, Попільня;
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Київ - Рівне на станціях: Чернявка, Попільня, Харлиевка, Бровки, Чернорудка, Билосилля, Іванківці, Бердичів, Мирославка, Демчина, Рачки, Михайленки, Вакуленчук, Чуднів-Волинський, Разино, Гордеевна, Печановка, Колодяжний, Миропіль;
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Шепетівка - Київ по станціям: Миропіль, Колодяжний, Печановка, Гордеевна, Разино, Довбище, Чуднів-Волинський, Вакуленчук, Михайленки, Рачки, Демчина, Мирославка, Райки, Бердичів, Іванківці, Чернорудка, Бровки, Попільня
Нагадаємо, у вівторок Кабінет міністрів України розширив перелік обмежень у "червоній" зоні карантину. Уряд вирішив заборонити роботу громадського транспорту.
Зазначимо, що Житомирську область внесли в "червону" зону за рівнем епідемічної небезпеки поширення коронавіруса. З 3 березня на території області набули чинності обмеження "червоної" зони.