ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Житомирській області через карантин скасували приміські поїзди: список рейсів

Новость на русском → Житомирська область, Середа 10 березня 2021 17:02
У Житомирській області через карантин скасували приміські поїзди: список рейсів Фото: електричка УЗ (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Роман Тверденко

"Укрзалізниця" припинила курсування двох регіональних поїздів у Житомирській області і заборонила зупинки чотирьох поїздів в регіоні. Все із-за переходу області в "червону зону" карантину.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

З 7 березня в Житомирській області зупинили рух поїздів Коростень - Вінниця - Коростень і Коростень - Житомир.

Також, з цієї ж дати заборонено зупинятися в межах області чотирьох поїздів:

  • Київ - Жмеринка на станціях: Попільня, Бровки, Чернорудка;

  • Жмеринка - Київ на станції: Билосилля, Чернорудка, Бровки, Попільня;

  • Київ - Рівне на станціях: Чернявка, Попільня, Харлиевка, Бровки, Чернорудка, Билосилля, Іванківці, Бердичів, Мирославка, Демчина, Рачки, Михайленки, Вакуленчук, Чуднів-Волинський, Разино, Гордеевна, Печановка, Колодяжний, Миропіль;

  • Шепетівка - Київ по станціям: Миропіль, Колодяжний, Печановка, Гордеевна, Разино, Довбище, Чуднів-Волинський, Вакуленчук, Михайленки, Рачки, Демчина, Мирославка, Райки, Бердичів, Іванківці, Чернорудка, Бровки, Попільня

Нагадаємо, у вівторок Кабінет міністрів України розширив перелік обмежень у "червоній" зоні карантину. Уряд вирішив заборонити роботу громадського транспорту.

Зазначимо, що Житомирську область внесли в "червону" зону за рівнем епідемічної небезпеки поширення коронавіруса. З 3 березня на території області набули чинності обмеження "червоної" зони.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Укрзалізниця
NEWS
План щодо Донбасу від Німеччини і Франції поки не розголошується, - Арестович
План щодо Донбасу від Німеччини і Франції поки не розголошується, - Арестович
DAILY
Свобода не для всіх. Чи зможуть українці подорожувати по ковід-паспортах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Свобода не для всіх. Чи зможуть українці подорожувати по ковід-паспортах