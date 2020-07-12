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Під Києвом сталася потрійна ДТП, є загиблі та постраждалі

Київ, Неділя 12 липня 2020 19:43
Під Києвом сталася потрійна ДТП, є загиблі та постраждалі
Фото: знак ДТП (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Жертвами аварії стали 3 людини, серед них - дитина

Під Києвом на Старообухівській трасі сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода з загиблими. Автомобіль Mercedes врізався у мікроавтобус Mercedes Sprinter, після чого вилетів на зустрічну смугу та зіткнувся з Hyundai.

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

За попередніми даними, в результаті аварії загинули двоє дорослих та 8-річна дівчинка, які їхали в Hyundai. Ще двоє пасажирів Hyundai - хлопці 10 та 12 років, госпіталізовані у критичному стані.

Очевидці говорять, що водій Mercedes, який вилетів на зустрічну смугу, перебував у нетверезому стані та мав ознаки наркотичного сп’яніння.

Нагадаємо, масове ДТП з вантажівкою та бетонозмішувачем сталося у Львівській області, в результаті чого одна людина загинула та троє постраждали.

Також РБК-Україна писало про 5 постраждалих в результаті зіткнення автомобіля Hyundai Sonata та мінівена Volkswagen у Дніпропетровській області.

Крім того, в результаті ДТП на трасі Одеса - Миколаїв загинула одна людина.

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