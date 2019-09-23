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У Житомирській області в ДТП з автобусом загинули 9 людей

Новини » Надзвичайні події    23.09.2019 - 08:32
У Житомирській області в ДТП з автобусом загинули 9 людей
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті ДТП у Житомирській області також постраждали 10 людей

У селі Пилиповичі (Житомирська область) сталося зіткнення вантажного автомобіля з автобусом, внаслідок чого загинули 9 людей та 10 осіб госпіталізовано. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Крім того, у прес-службі поліції області повідомили, що близько 22:30 на трасі Київ-Чоп 55-річний водій DAF з напівпричепом, прямуючи у напрямку столиці, не впорався з керуванням та зіткнувся з автобусом сполученням "Житомир-Яремча", що стояв на узбіччі дороги.

Фото: місце ДТП (zt.npu.gov.ua)

"За наявною інформацією, 66-річний водій автобуса зупинився для усунення виниклої у дорозі технічної несправності (заміни колеса). У момент ДТП частина його пасажирів знаходились на узбіччі дороги", - йдеться у повідомленні.

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