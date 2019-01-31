У Житомирській обл. зафіксували 16 випадків порушення виборчого законодавства

У більшості випадків агітаційні матеріали розміщувалися без вихідних відомостей

В Житомирской области сотрудники полиции проверяют 16 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции области.

Как сообщается, в большинстве сообщений говорится о распространении агитационных материалов и размещение на уличных билбордах плакатов без исхоных данных. Сейчас продолжаются соответствующие проверки.

"В частности, 30 января в Коростышевский отдел полиции поступило сообщение от представителя общественной организации о размещении на уличных баннерах в районном центре агитационных плакатов двух кандидатов в президенты Украины без исходных сведений", - говорится в сообщении.

В этот же день информация о подобных нарушениях поступила и в Новоград-Волынский отдел полиции. Заявитель сообщил о размещении на 4 уличных билбордах в Звягеле материалов предвыборной агитации без исходных данных трех кандидатов в президенты Украины.

Кроме того, 28 января Бердичевский отдел полиции зарегистрировал сообщение о наличии на двух билбордах в городе материалов двух кандидатов с такими же нарушениями.

Соответствующая информация должным образом зарегистрирована.

По указанным фактам полиция начала проверки.

Напомним, в сети интернет появилось видео, на котором неустановленные лица в учреждении образования предлагают деньги за голос в пользу одного из кандидатов в президенты Украины. Полиция открыла уголовное производство.

РБК-Украина писало, что полиция зарегистрировала более 250 обращений о нарушениях избирательного законодательства и начала пять уголовных производств с начала предвыборной кампании.