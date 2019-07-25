У Житомирській обл. у ДТП вибухнуло авто, є травмовані

Фото: ДТП (zt.npu.gov.ua)

Постраждалі були госпіталізовані

У Лугинському районі Житомирської області у результаті ДТП вибухнув автомобіль, у результаті чого четверо людей отримали травми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу обласного управління Нацполіції.

Так, дорожньо-транспортна пригода сталася 25 липня близько 7 ранку на 173 км автодороги Київ - Ковель - Ягодин.

Фото: місце події

"За попередньою інформацією, водій автомобіля Opel Vivaro, 64-річний житель Одещини, допустив зіткнення із задньою частиною автомобіля ВАЗ-2107, під керуванням 38-річного жителя Олевського району, що їхав попереду та у цей час повертав на автозаправну станцію. Унаслідок зіткнення газобалонна установка, що знаходилась у багажнику ВАЗа, вибухнула та спричинила пожежу", - сказано у повідомленні.

Так, у результаті ДТП травми та опіки отримали водій та пасажири автомобіля ВАЗ, їх було госпіталізовано до реанімаційного відділення Коростенської міської лікарні.

Зараз триває встановлення усіх причин та обставин події.

Нагадаємо, в місті Жовті Води (Дніпропетровська область) на вулиці Козацької Слави водій в'їхав у дерево, в результаті чого загинули двоє людей і ще четверо постраждали.

Як писало РБК-Україна раніше, на трасі Одеса-Рені зіткнулися автомобіль та вантажівка, в результаті чого загинули четверо людей. Серед загиблих є дитина.