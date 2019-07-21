У Дніпропетровській області водій врізався в дерево, двоє загиблих

Фото: місце ДТП (dp.dsns.gov.ua)

В результаті аварії госпіталізовані четверо людей, які знаходяться у важкому стані

У місті Жовті Води (Дніпропетровська область) на вулиці Козацької Слави водій в'їхав в дерево, в результаті чого загинули двоє людей і ще четверо постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, наразі встановлюються обставини ДТП. В результаті аварії госпіталізовані четверо людей, які знаходяться у важкому стані.

"Водій легкового автомобіля Ford Mondeo врізався у дерево (обставини встановлюються). В наслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло 2 особи: водій та пасажир (чоловіки)", - йдеться у повідомленні.

Фото: місце ДТП (dp.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, у четвер, 18 липня, на трасі Одеса-Рені зіткнулись автомобіль та вантажівка, в результаті чого загинули четверо людей. Серед загиблих є дитина.

До цього РБК-Україна писало, що у Миколаївській області у ДТП з автобусом загинули двоє дітей. У ДСНС повідомляли, що зіткнулись автомобіль Citroen Berlingo та пасажирський автобус Neoplan ВХ. Водій автомобіля загинув на місці. Двоє дітей та жінка були госпіталізовані. Однак, невдовзі діти померли у лікарні.

Крім цього, РБК-Україна писало, що 14 липня поблизу Миколаєва автомобіль в'їхав в групу неповнолітніх спортсменів-велосипедистів, в результаті чого постраждало 6 дітей.