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В Житомирской обл. в ДТП взорвалось авто, есть травмированные

Новости » Происшествия    25.07.2019 - 14:35
В Житомирской обл. в ДТП взорвалось авто, есть травмированные
Фото: ДТП (zt.npu.gov.ua)

Пострадавшие были госпитализированы

В Лугинском районе Житомирской области в результате ДТП взорвался автомобиль, в результате чего четыре человека получили травмы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областного управления Нацполиции.

Так, дорожно-транспортное происшествие произошло 25 июля около 7 утра на 173 км автодороги Киев - Ковель - Ягодин.

 Фото: место происшествия 

"По предварительной информации, водитель автомобиля Opel Vivaro, 64-летний житель Одесской области, допустил столкновение с задней частью автомобиля ВАЗ-2107, под управлением 38-летнего жителя Олевского района, который ехал впереди и в это время поворачивал на автозаправочную станцию. В результате столкновения газобалонная установка, которая находилась в багажнике ВАЗа, взорвалась и вызвала пожар", - говорится в сообщении.

Так, в результате ДТП травмы и ожоги получили водитель и пассажиры автомобиля ВАЗ, все были госпитализированы в реанимационное отделение Коростенской городской больницы.

Сейчас продолжают устанавливать все причины и обстоятельств происшествия.

Напомним, в городе Желтые Воды (Днепропетровская область) на улице Казацкой Славы водитель въехал в дерево, в результате чего погибли двое человек и еще четверо пострадали.

Как писало РБК-Украина ранее, на трассе Одесса-Рени столкнулись автомобиль и грузовик, в результате чего погибли четверо людей. Среди погибших есть ребенок.

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