В Житомирской области ввели аварийные отключения из-за ночных обстрелов

Ситуация со светом в Украине

В течение прошлого года россияне совершили 13 массированных атак на энергетическую инфраструктуру Украины, из-за чего для бытовых потребителей неоднократно вводились графики отключения энергоснабжения.

Сегодня, как рассказывает "Укрэнерго", потребление электроэнергии возросло из-за снижения температуры во всех областях страны.

Вчера же, 12 января, в результате обстрела террористов также без света и тепла осталась часть Херсона.

В частности масштабные отключения электроэнергии были применены недавно в Ивано-Франковской области. Тогда же причиной был сильный ветер и другие погодные условия.

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