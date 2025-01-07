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На Прикарпатье произошли массовые отключения света: в чем причина

Вторник 07 января 2025 11:10
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На Прикарпатье произошли массовые отключения света: в чем причина Иллюстративное фото: 7 января в Ивано-Франковской области произошли отключения света (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Масштабные отключения электроэнергии были зафиксированы в Ивано-Франковской области. Причиной стал сильный ветер и другие погодные условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Прикарпатьеоблэнерго".

По данным компании, из-за порывов юго-западного ветра до 25-30 м/с в сетях области многочисленные обесточивания. Самая сложная ситуация сейчас на Долинщине, Рожнятовщине и в горных районах.

В результате падения опор и повреждений проводов на воздушных линиях электропередачи 6-10 кВ обесточены 4 населенных пункта полностью и 10 - частично. Отключения зарегистрированы в Долинской, Рожнятовской, Косовской, Верховинской и Коломыйской громадах.

Массовые аварии и многочисленные обрывы есть также на линиях 0,4 кВ:

  • Косовская община - 156 погашений;
  • Верховинская община - 34 погашения;
  • Долинская община - 126 погашений;
  • Рожнятовская община - 88 погашений;
  • Коломыйская громада - 20 погашений;
  • Надворная - 50 погашений;
  • Яремче - 30 погашений.

Всего над восстановлением электроснабжения сейчас работают более 20 бригад энергетиков. Они делают все возможное, чтобы свет вернулся в каждый дом до конца светового дня.

Стоит напомнить, что спасатели предупредили о сильном ветре в Карпатах 6-7 января с порывами до 40 м/с на высокогорье. Туристов призывают воздержаться от походов в горы.

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