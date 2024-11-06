В Житомирской области взрывотехники уничтожили боевую часть российского дрона (видео)

В Житомирской области взрывотехники уничтожили боевую часть российского беспилотника и кассетные элементы крылатой ракеты Х-101. Их обнаружили после вражеских атак накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Национальной полиции Украины.

Как сообщается, на днях жители одного из населенных пунктов области обнаружили в поле металлические шары, о чем сообщили полицию.

Специалисты установили, что это кассетные суббоеприпасы от крылатой ракеты Х-101. Полицейские собрали взрывоопасные предметы и уничтожили путём подрыва.

Также в ходе одной из недавних воздушных атак украинские защитники сбили на территории области беспилотник. В результате его падения никто из людей не пострадал.

Взрывотехники полиции обнаружили обломки, а также неразорвавшуюся боевую часть. Ее изъяли с помощью специального взрывотехнического оборудования и транспортировали на взрывную площадку, где уничтожили методом дистанционного контролируемого взрыва.