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В Житомирской области взрывотехники уничтожили боевую часть российского дрона (видео)

Житомирская область , Среда 06 ноября 2024 20:42
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В Житомирской области взрывотехники уничтожили боевую часть российского дрона (видео) Иллюстративное фото: в Житомирской области взрывотехники уничтожили боевую часть российского дрона (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Житомирской области взрывотехники уничтожили боевую часть российского беспилотника и кассетные элементы крылатой ракеты Х-101. Их обнаружили после вражеских атак накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Национальной полиции Украины.

Как сообщается, на днях жители одного из населенных пунктов области обнаружили в поле металлические шары, о чем сообщили полицию.

Специалисты установили, что это кассетные суббоеприпасы от крылатой ракеты Х-101. Полицейские собрали взрывоопасные предметы и уничтожили путём подрыва.

Также в ходе одной из недавних воздушных атак украинские защитники сбили на территории области беспилотник. В результате его падения никто из людей не пострадал.

Взрывотехники полиции обнаружили обломки, а также неразорвавшуюся боевую часть. Ее изъяли с помощью специального взрывотехнического оборудования и транспортировали на взрывную площадку, где уничтожили методом дистанционного контролируемого взрыва.

Обстрел Украины 6 ноября

Напомним, в эту ночь российские захватчики для воздушных ударов по Украине применили ракеты и ударные беспилотники.

Силами и средствами ПВО было сбито почти четыре десятка вражеских дронов над 9 областями.

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