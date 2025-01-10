В Украине могут ввести новую систему оповещения
В Украине могут ввести новую систему оповещения об угрозах. Сейчас ее тестируют в Черкасской области.
Об этом РБК-Украина сообщила спикер министерства внутренних дел Марьяна Рева.
"В Черкасской области началось тестирование новой системы оповещения об угрозах. Продлится изучение модернизированной системы в течение недели", - рассказала она.
По словам Ревы, от того, насколько эффективными будут результаты, будет приниматься решение о внедрении новой системы оповещения сначала как пилотные проекты в отдельных регионах с перспективой распространения на всю территорию страны.
"Если же специалисты зафиксируют сбои в работе, то, конечно, будут дорабатывать программу", - добавила пресс-офицер.
В чем отличие новой системы оповещения от старой
Как сообщалось, в Черкасской области изменили подход к объявлению воздушной тревоги. Это позволит улучшить работу предприятий и организаций.
Отличие работы новой системы оповещения от старой, как объясняли в ОВА, заключается в том, что во время возможного обстрела дронов воздушную тревогу будут включать по районам.
То есть сигнал будет получать определенный район Черкасской области, где фиксируется цель или есть потенциальная угроза, в частности от работы средств ПВО.
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