В Украине могут ввести новую систему оповещения об угрозах. Сейчас ее тестируют в Черкасской области.

Об этом РБК-Украина сообщила спикер министерства внутренних дел Марьяна Рева.

"В Черкасской области началось тестирование новой системы оповещения об угрозах. Продлится изучение модернизированной системы в течение недели", - рассказала она. По словам Ревы, от того, насколько эффективными будут результаты, будет приниматься решение о внедрении новой системы оповещения сначала как пилотные проекты в отдельных регионах с перспективой распространения на всю территорию страны. "Если же специалисты зафиксируют сбои в работе, то, конечно, будут дорабатывать программу", - добавила пресс-офицер.