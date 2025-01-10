ua en ru
Пт, 10 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Украине могут ввести новую систему оповещения

Украина, Пятница 10 января 2025 21:30
UA EN RU
В Украине могут ввести новую систему оповещения Фото: в Украине могут ввести новую систему оповещения (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Наталия Гурковская

В Украине могут ввести новую систему оповещения об угрозах. Сейчас ее тестируют в Черкасской области.

Об этом РБК-Украина сообщила спикер министерства внутренних дел Марьяна Рева.

"В Черкасской области началось тестирование новой системы оповещения об угрозах. Продлится изучение модернизированной системы в течение недели", - рассказала она.

По словам Ревы, от того, насколько эффективными будут результаты, будет приниматься решение о внедрении новой системы оповещения сначала как пилотные проекты в отдельных регионах с перспективой распространения на всю территорию страны.

"Если же специалисты зафиксируют сбои в работе, то, конечно, будут дорабатывать программу", - добавила пресс-офицер.

В чем отличие новой системы оповещения от старой

Как сообщалось, в Черкасской области изменили подход к объявлению воздушной тревоги. Это позволит улучшить работу предприятий и организаций.

Отличие работы новой системы оповещения от старой, как объясняли в ОВА, заключается в том, что во время возможного обстрела дронов воздушную тревогу будут включать по районам.

То есть сигнал будет получать определенный район Черкасской области, где фиксируется цель или есть потенциальная угроза, в частности от работы средств ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черкассы Черкасская область Война в Украине
NEWS
У Зеленского назвали ожидания Украины от новых санкций США против России
У Зеленского назвали ожидания Украины от новых санкций США против России
DAILY
Курс доллара, цены и зарплаты: что ждет экономику Украины в 2025 году и как на нее повлияет война
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс доллара, цены и зарплаты: что ждет экономику Украины в 2025 году и как на нее повлияет война