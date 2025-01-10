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В одной из областей Украины воздушную тревогу будут объявлять по-новому

Черкассы, Пятница 10 января 2025 09:08
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В одной из областей Украины воздушную тревогу будут объявлять по-новому Фото: в Черкасской области воздушную тревогу будут объявлять по-новому (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Черкасской области изменили подход к объявлению воздушной тревоги. Это позволит улучшить работу предприятий и организаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черкасской ОВА Игоря Табурца в Telegram.

"Учитывая количество и продолжительность воздушных тревог в нашей области и для бесперебойной работы предприятий, учреждений и организаций, с сегодняшнего дня внедряем в области пилотный проект", - сообщил он.

По его словам, алгоритмы отработали с профильными службами и военными.

Как объяснил глава Черкасской ОВА, во время атаки дронов воздушную тревогу будут включать по районах. То есть сигнал будет получать определенный район Черкасской области, где фиксируется цель или есть потенциальная угроза, в частности от работы средств ПВО.

В случае ракетной опасности воздушную тревогу будут включать без изменений - по всей области одновременно.

Ночная атака дронов

В ночь на 10 января российские войска в очередной раз атаковали Украину ударными дронами. Движение вражеских дронов фиксировали в Сумской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Винницкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Донецкой областях, а также в Киеве.

В столице Украины ночью работала противовоздушная оборона по вражеским дронам. Известно, что в Соломенском районе Киева обломки упали на многоэтажку.

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Черкасская область Война в Украине Воздушная тревога
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