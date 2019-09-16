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ДБР запідозрило ряд правоохоронців у продажу телефонних розмов

Новини » Надзвичайні події    16.09.2019 - 13:28
ДБР запідозрило ряд правоохоронців у продажу телефонних розмов
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Правоохоронці продавали записи, отримані від операторів зв'язку

Державне бюро розслідувань розслідує причетність кількох правоохоронців до продажу телефонних розмов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступник директора ДБР Ольги Варченко.

За її словами, бюро розслідує причетність кількох правоохоронців до продажу телефонних розмов та іншої інформації стосовно певного кола осіб. За даними слідства, вони скористалися своїм службовим становищем для отримання інформації про телефонні розмови від операторів мобільного зв'язку.

"Своїми діями правоохоронці порушили таємницю телефонних розмов", - зазначила вона.

ДБР запідозрило ряд правоохоронців у продажу телефонних розмовДБР запідозрило ряд правоохоронців у продажу телефонних розмов

Варченко додала, що слідчі ДБР спільно з СБУ провели ряд обшуків, під час яких отримали докази у цій справі. Слідство триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань допитує звільнених з російського полону українських моряків.

Відзначимо, минулого тижня ДБР прийшли з обшуком у Міжнародний інвестиційний банк, який належить колишньому президенту Петру Порошенку.

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