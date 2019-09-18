ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Чиновницю РДА в Дніпропетровській області підозрюють у розтраті 300 тис. грн

Новини » Суспільство    18.09.2019 - 11:44
Чиновницю РДА в Дніпропетровській області підозрюють у розтраті 300 тис. грн
Ілюстративне фото (Департамент захисту економіки)

Чиновницю підозрюють у розтраті бюджетних коштів при постачанні теплової енергії

У Дніпропетровській області чиновниці повідомили про підозру у розтраті 300 тис. грн бюджетних коштів при постачанні теплової енергії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Департаменту захисту економіки.

Повідомляється, що оперативники викрили схему розтрати бюджетних коштів при закупівлі послуг з постачання теплової енергії для навчального закладу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник відділу однієї з районних держадміністрацій підписала акти виконаних робіт, що містять "завідомо неправдиву інформацію з приводу вартості наданих послуг".

"Необґрунтоване завищення тарифу на постачання теплової енергії призвело до нанесення збитків державі на загальну суму понад 300 тис. гривень, яку безпідставно було перераховано на рахунок енергопостачальної організації", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що 10 вересня, за результатами проведених заходів, начальнику відділу РДА було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і 1 ч. ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Раніше повідомлялося, що ДБР розслідує причетність кількох правоохоронців до продажу телефонних розмов.

РБК-Україна писало, що ДБР найближчим часом завершить розслідування вбивства 5-річного Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому.

У поліції повідомили подробиці нападу на заступника Кличка Прокуратура відкрила справу за фактом катувань у поліції Ужгорода
Новини України полицияДнепропетровская областьчиновники
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся