На Житомирщине разворовали деньги на строительстве командного пункта: кого задержала СБУ

14:48 27.05.2026 Ср
2 мин
Вместо командного пункта - полный брак
aimg Ирина Глухова
Фото: на Житомирщине разворовали деньги на строительстве командного пункта ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине разоблачили схему хищения бюджетных средств при строительстве командного пункта на Житомирщине. Убытки оцениваются в 2,7 миллиона гривен.

Об этом сообщается РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.

Что произошло

Правоохранители задержали совладелицу частной компании, которая занималась строительством командного пункта на территории одной из воинских частей в Житомирской области.

По данным следствия, во время выполнения оборонного заказа было присвоено не менее 2,7 млн гривен бюджетных средств.

Женщина одновременно была совладелицей компании и инженером технического надзора. Она должна была контролировать качество работ и соблюдение сроков строительства.

Как работала схема

Следствие установило, что вместо надлежащего контроля подозреваемая подписала документы о завершении строительства, хотя объект фактически не был достроен.

Кроме того, подрядчики использовали некачественные строительные материалы. Из-за этого сооружение не могло выполнять свое оборонное назначение.

Проведенная инженерно-техническая экспертиза подтвердила, что военный объект находится в ненадлежащем техническом состоянии.

Фото: на Житомирщине разоблачили хищение 2,7 млн грн на строительстве командного пункта ВСУ (t.me/SBUkr)

Что грозит подозреваемой

Женщине сообщили о подозрении по статье о служебной халатности.

Сейчас продолжается расследование. Правоохранители устанавливают всех участников сделки.

Подозреваемой грозит до 5 лет лишения свободы.

Другие хищения на армии

Напомним, недавно бывший чиновник Минобороны "попался" на схеме с едой для ВСУ. Убытки составили более 71 млн гривен.

Перед тем НАБУ и САП разоблачили схему хищения 733 млн гривен при закупке Минобороны продуктов питания для ВСУ в 2022-2023 годах.

Также был задержан другой чиновник Минобороны на растрате более 1 миллиарда гривен. Он заключил договоры по значительно завышенным ценам.

Больше по теме:
Служба безопасности УкраиныЖитомирВооруженные силы УкраиныКоррупция