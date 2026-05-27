На Житомирщине разворовали деньги на строительстве командного пункта: кого задержала СБУ

Что произошло

Правоохранители задержали совладелицу частной компании, которая занималась строительством командного пункта на территории одной из воинских частей в Житомирской области.

По данным следствия, во время выполнения оборонного заказа было присвоено не менее 2,7 млн гривен бюджетных средств.

Женщина одновременно была совладелицей компании и инженером технического надзора. Она должна была контролировать качество работ и соблюдение сроков строительства.

Как работала схема

Следствие установило, что вместо надлежащего контроля подозреваемая подписала документы о завершении строительства, хотя объект фактически не был достроен.

Кроме того, подрядчики использовали некачественные строительные материалы. Из-за этого сооружение не могло выполнять свое оборонное назначение.

Проведенная инженерно-техническая экспертиза подтвердила, что военный объект находится в ненадлежащем техническом состоянии.

Фото: на Житомирщине разоблачили хищение 2,7 млн грн на строительстве командного пункта ВСУ (t.me/SBUkr)

Что грозит подозреваемой

Женщине сообщили о подозрении по статье о служебной халатности.

Сейчас продолжается расследование. Правоохранители устанавливают всех участников сделки.

Подозреваемой грозит до 5 лет лишения свободы.