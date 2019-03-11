Під Житомиром вітром знесло покрівлю, є загибла

В результаті негоди в Коростишеві загинула жінка

В Коростышеве Житомирской области из-за непогоды ветром снесло кровлю, в результате чего погибла женщина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области.

Сообщается, что в Коростышеве из-за сильных порывов ветра с технического помещения магазина "Фуршет" сорвало кровлю - металлический лист размером 11х14 метров, который упал на двух женщин. В результате непогоды на месте происшествия погибла мать и тяжело травмирована ее дочь 1995 года рождения. Пострадавшая в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении городской больницы.

Фото: место инцидента в Коростышеве (zt.dsns.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Винницкой области из-за падения дерева погиб еще один человек. Инцидент произошел в Хмельнике. Накануне в областном центре в результате падения дерева погиб ребенок.

Сегодня утром в Черновицкой области непогода заблокировала международную трассу. В частности, из-за сильного ветра на трассу вблизи пункта пропуска "Порубное" на границе с Румынией упали провода высоковольтной линии. Из-за этого движение по международной трассе перекрыли. Объехать этот участок на границе с Румынией пока невозможно.