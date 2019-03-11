У Вінницькій області через падіння дерева загинула ще одна людина

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Хмільнику на 29-річну дівчину впало дерево

В результаті негоди у Вінницькій області загинула ще одна людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Вінницької області.

Повідомляється, що сьогодні в Хмільнику Вінницької області на 29-річну місцеву жительку впало дерево, ушкодження виявилися несумісними з життям. Інцидент стався близько 10:00 на вулиці Північній.

"Всі обставини і причини трагедії будуть з'ясовані в рамках відкритого кримінального провадження за ст 115 КК України (умисне вбивство, з позначкою "нещасний випадок")", - йдеться в повідомленні.

За даними місцевих ЗМІ, дерево впало в результаті сильних поривів вітру.

Нагадаємо, раніше Styler писав, що у Вінниці через негоду впало дерево, в результаті чого загинула дитина.

Відзначимо, до кінця дня у Львівській області очікується надзвичайний південно-західний вітер з переходом на північно-західний з поривами 35-40 м/с. Крім того, у зв'язку зі снігопадом і хуртовиною в східній частині Закарпатської та в горах Івано-Франківської областей очікується висока лавинна небезпека. Станом на ранок через негоду були знеструмлені майже 50 населених пунктів в п'яти областях.