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Во Львовской области задержали блогера, который оскорблял военных и поддерживал агрессию РФ

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Дрогобыч, Вторник 25 июля 2023 15:45
Во Львовской области задержали блогера, который оскорблял военных и поддерживал агрессию РФ Фото: прокуратура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители задержали блогера из Львовской области, который публично оскорблял украинских военных, а также оправдывал вооруженную агрессию РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали дела

По данным следствия, житель Дрогобыча - местный блогер на своих страницах в соцсетях публично дискредитировал украинских защитников. В одном из прямых эфиров подозреваемый называл представителей ВСУ преступниками.

Обижал представителей Территориального центра комплектования и социальной поддержки

Также он неоднократно препятствовал законному вручению повесток представителями ТЦК, прогоняя их и называя "шакалами".

"При этом утверждал, что военные, которые получили ранения на фронте и начали работать в этом учреждении, являются преступниками. Призывал препятствовать их деятельности. Сам конфликт он снимал на видео, которое впоследствии опубликовал в социальной сети", - сообщили в прокуратуре.

Фото: Задержание (facebook.com/pgo.gov.ua)

Отмечается, что подозреваемый опубликовал на своем канале видео, в которых утверждал, что вручение повесток гражданам Украины является незаконным и неконституционным. В них он предоставлял "советы" как выстраивать диалог с работниками ТЦК и избегать вручения повесток.

Какое наказание он может получить

Кроме этого, на своем Youtube-канале блогер оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины, начатую в 2014 году. Сейчас он задержан, задержанному инкриминируют:

  • Препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины
  • Изготовление и распространение материалов, на которых оправдывается вооруженная агрессия РФ против Украины.

Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Уголовные дела против коллаборантов и предателей

Вчера правоохранители сообщили о подозрении еще 11 военным РФ, расстреливавшим автомобили с мирными жителями во время оккупации Бучи в Киевской области.

Также народному депутату от запрещенной ОПЗЖ сообщили о подозрении в госизмене. Речь идет об Александре Пономареве.

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