В Житомире запретили деятельность УПЦ МП в области

Депутаты Житомирского облсовета на заседании в четверг, 27 апреля, поддержали обращение в высшие органы власти с просьбой расторгнуть договоры аренды с религиозными общинами УПЦ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Решение было поддержано 40 из 44 депутатов облсовета, двое воздержались, столько же не голосовали.
"Запретить деятельность Украинской православной церкви, которая имеет церковно-каноническую связь с Русской православной церковью (зарегистрирована как Киевская митрополия УПЦ, ЕГРПОУ 21510633), является ее структурным подразделением и находится в отношениях подчинения, на территории Житомирской области", - говорится в тексте решение облсовета.
Напомним, 26 апреля в Сумах УПЦ МП также лишили права пользоваться земельными участками.
Аналогичное решение было принято в Черновцах, а также в Тернополе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.