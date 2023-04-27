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В Житомире запретили деятельность УПЦ МП в области

Фото: в Житомире запретили деятельность УПЦ МП в области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Депутаты Житомирского облсовета на заседании в четверг, 27 апреля, поддержали обращение в высшие органы власти с просьбой расторгнуть договоры аренды с религиозными общинами УПЦ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Решение было поддержано 40 из 44 депутатов облсовета, двое воздержались, столько же не голосовали.

"Запретить деятельность Украинской православной церкви, которая имеет церковно-каноническую связь с Русской православной церковью (зарегистрирована как Киевская митрополия УПЦ, ЕГРПОУ 21510633), является ее структурным подразделением и находится в отношениях подчинения, на территории Житомирской области", - говорится в тексте решение облсовета.

Напомним, 26 апреля в Сумах УПЦ МП также лишили права пользоваться земельными участками.

Аналогичное решение было принято в Черновцах, а также в Тернополе.

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УПЦ МПВойна России против УкраиныЖитомирцерковний скандал