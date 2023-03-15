ua ru
Ср, 15 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Для восстановления нужно больше времени. В Киеве возможны отключения света

Новина українською →
Киев, Среда 15 марта 2023 12:48
Для восстановления нужно больше времени. В Киеве возможны отключения света Фото: в Киеве возможны отключения света (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве могут быть сетевые ограничения света. Жителей столицы предупредили, что при росте потребления есть вероятность введения лимита потребления во для избежания перегрузок и аварий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

"Для восстановления надежности электроснабжения нужно больше времени. Энергетики круглосуточно работают над этим", - говорится в сообщении.

Жителей города призвали сознательно потреблять электроэнергию.

"Не включайте одновременно несколько мощных приборов. Каждый из вас своим ответственным отношением может помочь ускорить вернуть Киев к стабильному обеспечению электроэнергией", - добавили в КГВА.

Как сообщалось, в среду, 15 марта, энергосистема Украины продолжает работать без ограничений потребителей с резервом мощности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев відключеня світла
NEWS
Рамштайн-10. Чего ждать Украине от встречи союзников
Рамштайн-10. Чего ждать Украине от встречи союзников
DAILY
Борис Филатов: Когда полетели первые ракеты, у тех, кто грустил по СССР, сразу исчезли иллюзии
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Борис Филатов: Когда полетели первые ракеты, у тех, кто грустил по СССР, сразу исчезли иллюзии