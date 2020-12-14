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У Житомирі вийшли на протест підприємці через карантин

Автор: Анастасия Рокитна

У Житомирі на майдані Корольова протестують підприємці. Вони виступають проти касових апаратів та карантину.

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Про це повідомляє "Житомир Life".

Право на працю без касових апаратів та карантину - головні вимоги мітингарів. Протестують представники руху SaveФОП.

"Уявляєте, влада вважає, що гірськолижним курортам можна працювати, а промисловим ринкам під відкритим небом - ні. Таке враження, що влада тримає нас за дурнів. До слова, ВООЗ якраз не рекомендує жодні подорожі під час новорічних свят, як кажуть, цинізм зашкалює", - заявив один з мітингарів Руслан Годований.

Нагадаємо, в Україні на одноразову допомогу в розмірі 8 тисяч гривень можуть розраховувати застраховані особи, які можуть втратити дохід через карантин. З сьогоднішнього дня можна подавати заявки.

Раніше Денис Шмигаль заявляв, що виплати бізнесу планується провести до кінця 2020 року.

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