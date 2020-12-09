Компенсації підприємцям за посилення карантину виплатять до кінця року

Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кабінет міністрів ухвалить рішення про компенсації підприємцям за втрати через посилення карантинних заходів. Виплати планується здійснити до кінця 2020 року.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Шмигаль нагадав, що відповідні закони, ухвалені Верховною радою, вже підписані президентом та набирають чинності.

"Президент України Володимир Зеленський вже підписав закони, які передбачають значну підтримку бізнесу та людей на період посиленого карантину. Це пакет підтримки на більш ніж 12 млрд гривень", - сказав він.

Нагадаємо, Верховна рада 4 грудня Верховна рада внесла зміни до державного бюджету на 2020 рік. Ці зміни направлені на підтримку бізнесу на час карантину.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів підготував порядок надання одноразової матеріальної допомоги по 8 тисяч гривень застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних заходів.