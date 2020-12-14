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В Житомире вышли на протест предприниматели из-за карантина

Автор: Анастасия Рокитна

В Житомире на майдане Королева протестуют предприниматели. Они выступают против кассовых аппаратов и карантина.

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Об этом сообщает "Житомир Life".

Право на труд без кассовых аппаратов и карантина - главные требования митингующих. Протестуют представители движения SaveФОП.

"Представляете, власть считает, что горнолыжным курортам можно работать, а промышленным рынкам под открытым небом - нет. Такое впечатление, что власть держит нас за дураков. К слову, ВОЗ как раз не рекомендует никакие путешествия во время новогодних праздников, как говорится, цинизм зашкаливает", - заявил один из митингующих Руслан Годованый.

Напомним, в Украине на одноразовую помощь в размере 8 тысяч гривен могут рассчитывать застрахованные лица, которые могут потерять доход из-за карантина. С сегодняшнего дня можно подавать заявки.

Ранее Денис Шмыгаль заявлял, что выплаты бизнеса планируется провести до конца 2020 года.

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