В Житомире вышли на протест предприниматели из-за карантина

В Житомире на майдане Королева протестуют предприниматели. Они выступают против кассовых аппаратов и карантина.

Об этом сообщает "Житомир Life".

Право на труд без кассовых аппаратов и карантина - главные требования митингующих. Протестуют представители движения SaveФОП.

"Представляете, власть считает, что горнолыжным курортам можно работать, а промышленным рынкам под открытым небом - нет. Такое впечатление, что власть держит нас за дураков. К слову, ВОЗ как раз не рекомендует никакие путешествия во время новогодних праздников, как говорится, цинизм зашкаливает", - заявил один из митингующих Руслан Годованый.

Напомним, в Украине на одноразовую помощь в размере 8 тысяч гривен могут рассчитывать застрахованные лица, которые могут потерять доход из-за карантина. С сегодняшнего дня можно подавать заявки.

Ранее Денис Шмыгаль заявлял, что выплаты бизнеса планируется провести до конца 2020 года.