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В Одесі заарештували водія фури після ДТП із 9 загиблими

Новини » Надзвичайні події    24.09.2019 - 14:12
В Одесі заарештували водія фури після ДТП із 9 загиблими
Фото: підозрюваний Олександр Орловський (pushkinska.net)

Заарештований не визнає провини

Київський райсуд Одеси заарештував водія фури Олександра Орловського, який є підозрюваним у справі про ДТП із 9 загиблими в Овідіопольському районі. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, за даними слідства, Орловський за кермом фури виїхав на зустрічну смугу і врізався в маршрутку, яка в результаті удару перекинулася. Обвинувачення вважає, що у нього була можливість уникнути аварії.

У той же час захист і сам Орловський просили обрати запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою. Підозрюваний підкреслив, що не виїжджав на зустрічну смугу, а їхав в пробці з малою швидкістю.

У результаті суд відправив його в СІЗО до 19 листопада.

Нагадаємо, 21 вересня під Одесою в результаті аварії за участю вантажівки і переповненої маршрутки загинули дев'ять осіб. Смертельна ДТП сталася на трасі в Овідіопольському районі між селами Нова Долина і Прилиманське.

Удар був такої сили, що ліву частину маршрутки повністю зім'яло, а транспортний засіб перекинувся на бік. Рятувальникам довелося застосовувати гідравлічні інструменти для вилучення людей.

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