ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський доручив взяти на контроль розслідування смертельних ДТП

Новини » Суспільство    23.09.2019 - 19:46
Зеленський доручив взяти на контроль розслідування смертельних ДТП
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

В результаті аварій в Одеській і Житомирській областях загинули 18 людей

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів взяти на контроль розслідування смертельних дорожньо-транспортних пригод в Одеській і Житомирській областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

За повідомленням Офісу президента, Зеленський зобов'язав уряд вжити необхідних заходів для недопущення повторення подібних випадків.

"Президент України Володимир Зеленський висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих в масштабних смертельних ДТП в Одеській і Житомирській області, які відбулися в останні дні. Глава держави доручив Кабінету Міністрів України взяти на контроль розслідування аварій, а також зобов'язав уряд вжити необхідних заходів для недопущення повторення подібних випадків", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що Зеленський зазначив Кабміну на необхідність включити безпеку пасажирських перевезень до першочергових пріоритетів своєї роботи.

Нагадаємо, увечері 22 вересня в селі Пилиповичі, Житомирської області сталося ДТП між вантажівкою і автобусом. В результаті аварії загинули 9 людей, 10 отримали поранення. Поліція затримала водія вантажівки.

В Одеській області 21 вересня відбулося подібне дорожньо-транспортна пригода. Вантажівка в'їхала у переповнену маршрутку, в результаті чого загинули 9 осіб. В результаті попереднього розслідування винуватцем ДТП став водій вантажівки.

Трамп чекає "більше чесності" від Зеленського та України Разумков передав на підпис Зеленському закон про реформування ГПУ
Новини України Володимир ЗеленськийКабінет Міністрів УкраїниДТП
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся