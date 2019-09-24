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В Житомире суд арестовал водителя грузовика, причастного к смертельному ДТП

Новости » Происшествия    24.09.2019 - 18:45
В Житомире суд арестовал водителя грузовика, причастного к смертельному ДТП
Фото: место ДТП (mvs.gov.ua)

В результате ДТП погибли 9 человек

В Житомире суд арестовал водителя грузовика, причастного к дорожно-транспортному происшествию в Новоград-Волынском, в результате которого погибли 9 человек. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства внутренних дел.

По сообщению полиции, соответствующее решение было принято 24 сентября Королевским районным судом.

"Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Водителя обвиняют в нарушении ч. 3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, ДТП произошло в Новоград-Волынском районе в селе Пилиповичи произошло столкновение грузового автомобиля с автобусом, вследствие чего погибли 9 человек и 10 человек были травмированы.

Также РБК-Украина сообщало, что в Одессе арестовали виновника ДТП в Одесской области, в результате которого погибли 9 человек.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину взять на контроль расследование смертельных ДТП в Житомирской и Одесской областях.

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