За тиждень в Україні на грип захворіли понад 140 тисяч людей

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Більше 60% з них - діти

У період з 13 по 19 січня на грип в Україні захворіли понад 142 тисячі осіб, з них понад 60% - діти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

Повідомляється, що в більшості регіонів України активність грипу та ГРВІ була на неепідемічних рівнях,

"За результатами лабораторного дослідження методом полімеразної ланцюгової реакції у 13 із 45 зразків матеріалів визначено віруси грипу: 6 - типу А(Н1) pdm09, 2 - типу А(Н3), 3 - типу А не субтипований і 2 - типу B. У більшості регіонів України активність грипу та ГРВІ була на неепідемічних рівнях, за винятком Тернопільської області, де зареєстровано низьку епідемічну активність грипу та ГРВІ", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що протягом минулого тижня проти грипу вакциновано майже 1,5 тисячі осіб, а з початку жовтня щеплення зробили майже 232 тисячі осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку епідемічного сезону станом на 22 січня 2020 року 11 осіб померли від ускладнень грипу в Україні.

Також РБК-Україна писало, що в Україні під заборону потрапили відомі ліки проти грипу та застуди Фармацитрон Форте.