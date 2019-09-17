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СБУ викрила співробітників Житомирської митниці на корупційних угодах

Новини » Надзвичайні події    17.09.2019 - 20:29
СБУ викрила співробітників Житомирської митниці на корупційних угодах
Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Вони сприяли заниженню мита за експорт нафтопродуктів

Служба безпеки України викрила на зловживання службовим становищем групу працівників одного з митних постів Житомирської митниці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Оперативники встановили, що керівник відділу митного оформлення та двоє його підлеглих, головних державних інспекторів, створили корупційну схему мінімізації імпортних мит українським експортерам нафтопродуктів.

"За результатами експертизи, тільки в 2019 році з-за дій зловмисників державному бюджету завдано збитків майже на 900 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

Трьом працівникам митниці повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 і 2 ч. ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про відсторонення від займаних посад. Триває слідство.

СБУ викрила співробітників Житомирської митниці на корупційних угодах

Нагадаємо, раніше СБУ викрила мільйонні зловживання на Харківському авіапідприємстві. Колишній заступник керівника Харківського авіапідприємства незаконно уклав договір добровільного страхування майна заводу, із-за чого завдав збитків державі на 5,5 мільйонів гривень.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що лікарів Національного інституту раку оголосили про підозру у вимаганні грошей у онкохворих пацієнтів. Зловмисники вимагали гроші за препарати, які повинні були дістатися пацієнтам безкоштовно.

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