Фото: В Донецькій області через бойові дії знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію (Віталій Носач, РБК-Україна)

Внаслідок бойових дій в Донецькій області було знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію. В частині регіону припинено водопостачання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Покровського міського голови Руслана Требушкіна.

"Через бойові дії знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію!", - заявив Требушкін. За словами міського голови, водопостачання буде відновлене після проведення ремонтних робіт. Тож увесь цей час води немає у мешканців Білозерського, Білицького, Гірника, Добропілля, Мирнограда, Новогродівки, Покровська, Селидового та Українська