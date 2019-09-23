У Житомирі оголосили траур за загиблими в ДТП

Фото: місце ДТП (dsns.gov.ua)

У міській раді пообіцяли матеріальну допомогу сім'ям загиблих

У Житомирі оголосили триденний траур за дев'ятьма загиблими в результаті зіткнення бензовозу та автобуса. Про це повідомляє прес-служба Житомирської міськради.

Повідомляється, що жалобу оголосили за розпорядженням Житомирського міського голови Сергія Сухомлина.

"У Житомирській об’єднаній територіальній громаді оголошено 3-денну жалобу за загиблими в автокатастрофі, у місті приспустять державні прапори", - йдеться в повідомленні.

У міській раді пообіцяла сім'ям загиблих матеріальну допомогу.

Нагадаємо, в селі Пилиповичі (Житомирська область) сталося зіткнення вантажного автомобіля з автобусом, внаслідок чого загинуло 9 осіб і 10 осіб госпіталізовано. Поліція повідомила, що затримала водія вантажівки.

Як повідомляється, він є одним з постраждалих. Після того, як водію вантажівки надали необхідну медичну допомогу, правоохоронці його затримали.

РБК-Украина також повідомляло, що всього в автобусі їхали 49 пасажирів і двоє водіїв. Одночасно з евакуацією громадян з понівеченого автобуса рятувальники також дістали четверо загиблих людей. Щоб дістати тіла 5 загиблих людей, які опинилися під автобусом, рятувальники додатково залучили автокран місцевого підприємства.