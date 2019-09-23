Рятувальники розповіли подробиці ДТП у Житомирській області

Фото: місце ДТП (dsns.gov.ua)

Всього в автобусі їхало 49 пасажирів та двоє водіїв

Рятувальники розповіли подробиці аварії у Житомирській області, в результаті якої загинули 9 людей і ще 10 постраждали. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що всього в автобусі їхало 49 пасажирів та двоє водіїв. Одночасно з евакуацією громадян із понівеченого автобуса рятувальники також дістали четверо загиблих людей.

"Окрім цього бійці ДСНС пролили піною кабіну бензовоза, що диміла та для запобігання вибуху відімкнули двигуни обох транспортних засобів", - йдеться у повідомленні.

Фото: місце ДТП (dsns.gov.ua)

Як зазначається, аби дістати тіла ще 5 загиблих людей, які опинилися під автобусом, рятувальники додатково залучили автокран місцевого підприємства.

У ДСНС зазначили, що всього на місці пригоди працювало 47 чоловік та 17 одиниць техніки.

"Загалом під час дорожньо-транспортної пригоди 9 громадян загинуло та ще 11 травмовано. Дітей серед потерпілих та загиблих не виявлено. Остаточні обставини наразі встановлюються правоохоронцями", - уточнили у ДСНС.

Нагадаємо, у селі Пилиповичі (Житомирська область) сталося зіткнення вантажного автомобіля з автобусом, внаслідок чого загинули 9 людей та 10 осіб госпіталізовано. Поліція повідомила, що затримала водія вантажівки.