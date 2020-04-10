ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Житомирі пацієнт з коронавірусом знаходиться у тяжкому стані

Новини » Коронавірус     10.04.2020 - 12:21
У Житомирі пацієнт з коронавірусом знаходиться у тяжкому стані
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сухомлин прокоментував ситуацію пов'язану з пацієнтами хворих на коронавірус

У Житомирської міській лікарні пацієнт з коронавірусом, який знаходиться в інфекційному відділенні зараз у тяжкому стані. Про це повідомляє міський голова міста Житомир Сергій Сухомлин у Facebook.

Сухомлин прокоментував ситуацію пов'язану з пацієнтами хворих на коронавірус, які перебувають в лікарні Житомира.

"Маємо таку картину з COVID-19 у Житомирі: 6 випадків - один виписаний, п’ятеро пацієнтів перебувають в інфекційному відділенні, четверо у стані середньої тяжкості, один - тяжкий", - написав голова.

Крім того, ще у чотирьох мешканців підозрюють коронавірус.

Як зазначається, в області лабораторно підтвердили 41 випадок зараження коронавірусом, з яких троє загинуло.

Нагадаємо, у Житомирській області за добу зареєстрували 4 нових випадки зараження коронавірусом. Три нових випадки були зафіксовані в Бердичівському районі та ще один у Житомирі.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що в Україні за добу заразилися коронавірусом 311 особи. На цей час підтверджено діагноз на коронавірус у 2203 українців. Вилікувалися від хвороби 61 пацієнтів, загинули 69.

На українському кордоні збільшився пасажиропотік Відсьогодні в Україні перевірятимуть на коронавірус всіх людей з пневмонією
Новини України ЖитомирКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся